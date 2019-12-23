Togo kuleleri kimin? Mansur Yavaş ve Sinan Aygün kavgasının sebebi nedir?

ANKARA Togo Kuleleri kaçak olduğu için mühürlenince Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasında kızılca kıyamet koptu. Sinan Aygün kendisinden rüşvet istendiğini iddia ederken, Mansur Yavaş bina için yargının durdurma kararı olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki 'rant- rüşvet- FETÖ ithamları yüklü kavga Toga iş kulelerinin mühürlenmesi ile patlak verdi. Ankaralılar TOGO'yu köklü bir ayakkabı markası olarak bilir. İşte mevzu o TOGO'nun fabrika arazisine diktiği iş kuleleri sebebiyle patlak verdi.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) uzun yıllar ve bir dönem CHP'den milletvekilliği yapmış Sinan Aygün, lüks iş merkezinin mühürlenmesi üzerine Mansur Yavaş'ı rüşvetle itham edip suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişi görevlendirirken, Mansur Yavaş da bugün Sinan Aygün hakkında şikayetçi oldu.

Peki Togo krizi nedir? Kim haklı kim haksız demeden kulelerin mazisini dökelim:

– Togo fabrikası arazisi aslında 12 bin metrekare. 2012'de Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, burayı “Kentsel Servis Alanı” olarak tanımlıyor ve 1.5 emsal izni veriyor. (1.5 emsal izni, ilk yüzölçümünün yarısı kadar daha eklenecek demek. Bu da 18 bin metrekare.)

– Bu arazi üzerinde 15 Temmuz 2016'da yapılan imar değişikliği ile emsal 2.1 oluyor. Yolun kot altı da emsal dışı sayılıyor.

– Ankara Mimarlar Odası, bu kararlar üzerine ABB aleyhine dava açıyor. Mahkeme imar planı ile ruhsatı iptal ediyor. Ancak dönemin belediyesi yargı kararını uygulamıyor ve inşaat yükselmeye devam ediyor.

– İmar planı ve ruhsatı iptal eden yargı kararı Nisan 2019'da onanarak kesinleşiyor.

– Mansur Yavaş'ın iddiasına göre bu karar, önceki yönetimin belediye avukatınca sümen altı edilir, yönetime bildirilmez. Bu arada inşaat ilerler, Yavaş yönetimi kesinleşme kararından dört ay sonra haberdar olur. İnşaatı mühürler.

– Sinan Aygün, bugün kendisinden 25 milyon TL rüşvet istendiği iddiasında. Yavaş da, ABB Meclisi'nden iki kişinin Aygün'e okul sözü verdiğinin hatırlatması üzerine Aygün'ün “Bir okul ne kadar” diye sorduğunu verilen “25 milyon cevabının kayda alındığını” bunun da şimdi rüşvet olarak kullanıldığını söylüyor.