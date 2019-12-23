Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tartışmaların odağındaki proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.

İstanbul sınırları içerisinde, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlaması planlanan Kanal İstanbul projesi ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi. Projeyle ilgili ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.

KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre projenin yatırım maliyeti ise 75 milyar lira.

Bakan Turhan ÇED raporunu bekliyoruz demişti

2011 yılından bu yana sürekli adı geçen Kanal İstanbul Projesi için ihale sürecinin başlayacağını geçtiğimiz ay Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan açıklamıştı. Bakan Turhan “Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız” demişti.

Erdoğan'dan kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise önceki gün yaptığı açıklamada proje için “Önümüzdeki haftalarda ihale sürecine başlayacağız” diyerek bu konudaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştu.

Kanal projesinin simüle edilmiş bir haritası

Kanal İstanbul'u kim yapacak maliyeti ne?

Kanal İstanbul projesi için ilk kazma 2020 yılında vurulacak. Uzunluğu 45 kilometre olacak projenin bedeli 75 milyar lira. Kanal İstanbul kamu özel iş birliği modeliyle yapılacak.

Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılacak.

Kanal İstanbul güzergahı

Kanal İstanbul Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak.