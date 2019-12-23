Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oyu kaç? Genar Başkanı açıkladı!

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin ve Ali Babacan'ın kurma hazırlığında olduğu partilere kötü haberi verdi.

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, siyasi ve sosyolojik ortamın yeni partiler için uygun olmadığını belirterek "Şuan bakıldığında ben Türkiye'de siyasetin makas değiştirecek boyutta olduğunu zannetmiyorum. 1-2 puan oy alabilir." dedi.



Yeni bir partinin kurulabilmesi için sosyolojik ve siyasi zeminin kurulu olması gerektiğini söyleyen Aktaş, siyaset zeminin yeni partilere uygun olmadığını belirtti. Aktaş'ın açıklamalarından satırbaşları; Türkiye'de ihtilal sonrası dönemlerde siyasi partiler yerle yeksan edildiği için partiler birden gelmişler ve iktidar olmuşlar. 60 ihtilali sonrası Adalet Partisi, 80 sonrası Özal. 28 Şubat sonrasında da AK Parti. Sosyolojik ve siyasi zemin yeni partinin kurulması ve yükselmesine müsaade etti. Bir partinin yeni kurularak yükselmesi için sosyolojik zeminin kurulu olması lazım.

HDP'nin oyu 10 yıldır hiç değişmedi

Analiz edelim. Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti %40 bandında bir oyu var. Çok araştırma firması yayınladı ama GENAR'ın araştırma sonuçlar var elimizde. İki partinin toplamı Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyu koruyor. CHP %26 bizde. HDP'nin oyu 10 yıldır hiç değişmedi 11-12 civarında. İYİ Parti'nin 7-8 puanlık bir oyu var. Yeni kurulan parti nereden alacak? Şöyle ki ittifak öncesinde, oy puanı 50 iken AK Parti içerisinde %8'lik esnek oy tabanı vardı. Şartlara bakan, ekonomiye bakan, zaman zaman sağ seçmenin liberal kesimi hareket ediyordu. Bugün baktığınız zaman bir parti 15 yıl sonra iktidar olmayı iddia edebilir. Ama bugünden yarına kadar iktidar olma rüyası yok, hiçbir parti için bu fırsat gözükmüyor.

1-2 puan oy alabilir

Nihayetinde Türkiye'deki bütün siyasi partilerin amaçlarının memlekete hizmet olduğunu görüyoruz. Bu partilerin ne amaçladıklarını millet okumuş olacak. AK Parti Türkiye'nin milli çıkarlarını koruduktan sonra dış dünyanın bir Recep Tayyip Erdoğan eleştirisi ortaya çıktı.

Kimse liderlerin kaşına gözüne hayran değil

Türkiye'deki ana muhalefet partileri bu çerçeve dışında bir söylem oluşturmadılar; Erdoğan'dan kurtulmak. Üç aşağı beş yukarı AK Parti iç muhalefeti de Türkiye'deki ana muhalefeti kopyaladı. Vatandaş kendi geleceğini oylar. Kimse liderlerin kaşına gözüne hayran değil. Şuan bakıldığında ben Türkiye'de siyasetin makas değiştirecek boyutta olduğunu zannetmiyorum. 1-2 puan oy alabilir.