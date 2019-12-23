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Yusuf Yazıcı'dan kötü haber

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu.

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Sezonu kapadığı öğrenilen milli futbolcu, A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olacak.

"Diz sakatlığı ciddi görünüyor"
Lille Teknik Direktörü Christopher Galtier Yusuf'la ilgili "Diz sakatlığı ciddi görünüyor" açıklamasını yapmıştı. 

1 milyon euro daha kazandı
Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.

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