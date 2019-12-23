Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek! Süreci kınıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek süreci kınadığını dile getirdi. İmamoğlu, "Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ve kendisini desteklediğimizi buradan ifade ederim" dedi.

Ankara'da rüşvet tartışmaları devam ederken Ekrem İmamoğlu Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili ortaya attığı rüşvet iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Yavaş'ın yanında olduğunu dile getirerek süreci kınadığını söyledi.

Yavaş'ın yanındayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bir konuya değinmek istiyorum. CHP'li belediye başkanlarımıza yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı ne yazık ki Ankara'da bir gelenek haline gelmiş. Bu baskıyla birlikte politikaların engellenmesine yönelik bir gelenek ortaya konmuş. Kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların sonuçsuz kalacağına olan inancım tamdır. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ve kendisini desteklediğimizi buradan ifade ederim. Urla Belediye Başkanımız'ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını da protesto ediyorum." diye konuştu.