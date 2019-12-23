HABER /  GÜNCEL

2020 emniyet kemeri takmama cezası zamlandı ne kadar oldu?

Sürücüler aman dikkat 2020 yılında trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında 108 lira olan emniyet kemeri takmama cezası 2020 yılında 132 lira olacak. İşte kalem kalem yeni yeni trafik cezası zamları

2020 yılına girmeye sayılı günler kala trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında 108 lira olan emniyet kemeri takmama cezası 2020 yılında zamlandı ve 132 lira oldu. Peki 2020 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, alkol testine itiraz etmek kaç para olacak? İşte yeni zamlı 2020 trafik cezaları..

2020 yılında araç seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan bir sürücü 132 lira ceza ödeyecek.

Ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak

Ehliyet, pasaport ve trafik cezalarına, 2020'de getirilecek zam oranı belli oldu. Buna göre; ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak. 

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti yüzde 22.58 oranında artacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?
Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı
MHP’li Başkana İzmir'de silahlı saldırı! Ağır yaralandı
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan sonra bir bakan da parti kuruyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oyu kaç? Genar Başkanı açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Edinson Cavani Atletico Madrid'de
25 Milyonluk rüşvetin ses kaydı! Sinan Aygün'ün suçladığı 2 isim konuştu
Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek
Şok karar! Konya'da kızına cinsel istismarda bulunan babaya tahliye
Çocukların neden iştahı kapanır?
Kırmızı ışıkta geçme cezası 2020 yılında ne kadar olacak zam geldi
Yorumlar