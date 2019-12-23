Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsünden geçecek

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobili cuma günü tanıtılacak. Tanıtımda ise Erdoğan'ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi.

Nefesler tutuldu. Herkes merakla bekliyor. Türkiye'nin artık yerli otomobili var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin önünde verdiği pozu paylaşmasının ardından heyecan doruğa yükseldi. Artık beklenen gün geldi. Türkiye'nin yerli otomobili cuma günü tanıtılacak. Tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşü yapıp Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.

Tanıtım cuma günü

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Erdoğan'ın girişimiyle başlamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.