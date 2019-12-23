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Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam kararı

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süren davada 5 kişiye idam cezası verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında vahşice katledilmesine ilişkin, Suudi Arabistan'da yürütülen davada mahkemeden karar çıktı.

5 idam, 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis 

Suudi Arabistan Başsavcılığı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 5 kişiye idam cezası verildiğini açıkladı. 3 kişi de toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kilit rol alan isimlere ceza verilmedi

Cinayetin kilit isimlerinden oldukları iddia edilen Kahtani ve eski İstanbul Başkonsolosu'na ise ceza verilmedi.

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