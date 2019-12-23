Adalar'daki faytonlar kaldırılıyor İBB'de son dakika kararı

ADALAR 'da uzun süredir kaldırılması istenen ve ruam hastalığı sebebiyle yeniden gündeme gelen faytonlarla ilgili bir sondaki kararı alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye de harekete geçti. Artık Adalar'da fayton kabusu sonra eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Adalardaki faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusunu yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak

"Aslında bu konuda da 6 aydır sürecin içerisindeyiz. Fayton meselesi de bu kapsamda bizim için önemliydi. Adalar’da çalıştaylar yaptı arkadaşlarımız. Adalar Belediyemizin, belediye başkanımızın da içinde olduğu bu süreç hala devam ediyor. Açıkçası adım adım neler olacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak burada elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacaktır.

Turistik amaçlı yolculuklarda güzergah belli olacak

Toplu ulaşım için konuşuyorum. Bunların boyutu ve dizaynı adalarla uyum içinde olacak olan taşıma araçları olacak. Yine turistik amaçlı yolculuklarla alakalı belirli güzergahlarda ada yaşamına uygun, özel üretimli iki-dört kişilik elektrikli araçlar olacak.

İBB olarak bu sıkıntıyı gidereceğiz

Bunun dünyada örnekleri var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gerçek ihtiyaç sahipleri dışında kalan kişilerin kullandığı elektrikli araçların yerine ise, kapıdan kapıya hizmet verecek bir ulaşım sistemini de oluşturuyoruz. Adalar’da bisiklet kullanımlarına ayrı bir düzen de getireceğiz. Şu anda duran fayton hizmeti sebebiyle, duran süreç, oradaki İBB olarak bu sıkıntıyı gidereceğiz.

35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi kararı alındı

Gelelim en kritik noktasına, burada yapılan çalıştaylarda belli Adalar, Heybeliada, Burgazada, Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda adalardaki sakinlerin bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Bu arada az önce bahsettiğim tüm hizmetler, İBB eliyle yapılacak. Buna tavsiye edilen 35 civarındaki fayton da dahil ancak turizm amaçlı da olsa önerilen bu 35 fayton sürecine de şahsen ben de karşıyım. Ben de bunun olmasından yana değilim. Ancak hem Adalar'daki katılım süreç devam ediyor.

35 fayton önerisine sıcak bakmıyorum

Bu hizmetlerin tamamı İBB eliyle yapılacak. Buna tabi tavsiye edilen 35 civarındaki fayton meselesi de dahil. Turizm amaçlı da olsa, göstermelik de olsa bu 35 fayton sürecine de şahsen ben de karşıyım. Önerilen 35 civarındaki faytonun yine İBB tarafından yapılması; yani ilgili kurumlarının, veterinerlikten ulaşım kurumlarına kadar onların denetiminde sürdürülmesi önerisine rağmen ben de sıcak bakmıyorum. Tartışmamız orada devam ediyor.

Fayton kalkıyor ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.

KANAL İSTANBUL : Ekrem İmamoğlu, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz' dedi.

Ruam hastalığı nedir?

At vebası olarak bilinen ruam hastalığı sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam hastalığı başta at, eşek, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Eşek ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Ruam hastalığı belirtileri şunlar:

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir.

-Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar.

-Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir.

-Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır.

-Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir.

-Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir.