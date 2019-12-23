HABER /  EMLAK

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! İmzamızı çekeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir süren Kanal İstanbul tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz" dedi

İstanbul sınırları içerisinde, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlaması planlanan proje tartışılmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ÇED raporu açıklanan Kanal İstanbul konusunda yeniden açıklama yaptı.

"Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dakika açıklamasında, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz' dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalar'daki faytonlar kaldırılıyor İBB'de son dakika kararı
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam kararı
Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?
Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı
MHP’li Başkana İzmir'de silahlı saldırı! Ağır yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Boza ve salebin faydaları neler hazımsızlığa iyi geliyor!
Duruş bozukluğunun sonuçları doğru yürümüyor olabilirsiniz!
Kırmızı ışıkta geçme cezası 2020 yılında ne kadar olacak zam geldi
İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak Ekrem İmamoğlu açıkladı
AÖL sonuç sorgulama ekranı açılıyor açık lise sonuçları görüntüleme
Denizli hava durumu saatlik alarm verildi bugün okullar tatil olur mu
Yorumlar 1 yorum