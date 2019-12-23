İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! İmzamızı çekeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir süren Kanal İstanbul tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz" dedi
İstanbul sınırları içerisinde, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlaması planlanan proje tartışılmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ÇED raporu açıklanan Kanal İstanbul konusunda yeniden açıklama yaptı.
"Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dakika açıklamasında, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz' dedi.