Duruş bozukluğunun sonuçları doğru yürümüyor olabilirsiniz!

Yürümeyi biliyor musunuz? Doğru kalkıp doğru oturduğunuz konusunda kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Eğer sürekli bel ağrıları yaşıyor, kambur durmaktan şikayet ediyor ve kaslarınızın güçsüzleştiğini hissediyorsanız bu soruları cevaplarken bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü tüm bu şikayetlerinizin sebebi duruş bozukluğu, duruş bozukluğunun arkasında ise yanlış duruş alışkanlıkları olabilir.

Duruş bozuklukları nedir? Kamburluk olarak da adlandırılan duruş bozuklukları, birçok nedene bağlı olarak gelişen ve kişinin omurgasının normal olandan çok daha eğik veya yamuk durması olarak tanımlanabilir. Normal şartlarda hafif bir kamburluk ve belde ise hafif bir çukurluk söz konusudur. Bu çukur ve kamburluğun artması ise duruş bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açar.

Oturma, kalkma, bel, bacak ve kolların dengeli bir duruş sağlayamaması durumuyla özetlenen duruş bozuklukları genel olarak;

- Yanlış oturma, yanlış uyuma alışkanlıkları, yanlış çalışma, kazalar, yaralanmalar, aşırı kilo, hareketsizlik, zayıflamış kas tonusu, stres sebebiyle meydana gelir.

Duruş bozukluklarının belirtileri nelerdir?

En tipik belirti, vücut ağrılarıdır. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir;

Kol ve omuzda ağrı, el ve ayak bileklerinde ağrı, bacaklarda ağrı, saslarda güçsüzlük, yorgunluk ve halsizlik, sinir sıkışması, başın dik duramaması, omuzlarda düşüklük, kambur duruş, el ağrıları.

Çocukların taşıdığı ağır çantalara dikkat

Gelişme çağında olan çocuklarda kemik ve kas yapısı oldukça hassastır. Bu dönemde edinilmiş yanlış davranışlar, duruş bozukluklarının ortaya çıkmasında çok etkilidir. Bu davranışların başında ise çok ağır olan okul çantaları geliyor. Özellikle de küçük çocukların ağır sırt çantalarını taşımak zorunda kalması, postürün bozulmasına zemin hazırlıyor. Gerekli

önlemler alınmadığında ise baş, boyun ve sırt ağrıları olmak üzere kronik kas ağrıları gelişebilir.

Ofis ortamınızı düzenleyin

Uzun süre masa başında hareketsiz çalışmak, duruş bozukluklarının oluşmasında başrol oynuyor. Özellikle de sandalye ve bilgisayarın konumunun yanlış olması, duruş bozukluklarının kronik hale gelmesine yol açabilir. Bu noktada bazı küçük düzenlemelerle bu durumu minimize etmek mümkündür. Öncelikle bilgisayarınız baş hizasında olmalı,

sandalyeniz bilgisayarınıza uygun konuma getirilmelidir. Otururken her iki ayak da yere değmeli, dik oturmaya özen gösterilmeli, sandalye masaya yakın olacak şekilde oturulmalıdır.

Duruş bozuklukları nasıl tedavi edilir?

En etkili tedavi yöntemi, doğru durmayı öğrenmek ve düzenli spor yapmaktır. Yapılan spor kasların kuvvetini arttırarak dik durmayı kolaylaştırır. Doğru durmayı, oturmayı ve kalkmayı öğrenmek ve hayata dahil etmek daha mümkün hale gelir. Ayrıca tedavi için korseler ve fizik

tedavi de tercih edilebilir.