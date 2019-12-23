HABER /  FENERBAHÇE

Max Kruse'nin jesti Sadık Çiftpınar'ı ağlattı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta attığı golün ardından Sadık Çifpınar'ın formasını tribünlere gösteren Max Kruse, savunma oyuncusunu gözyaşlarına boğdu.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan atan Max Kruse, sakatlığından dolayı Sadık Çiftpınar'ın 18 numaralı formasını tribüne gösterdi ve takım arkadaşını unutmadığı gösterdi.



''Mutluluktan ağlattınız''
Max Kruse'nin jestinden sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan Sadık Çiftpınar, şu ifadeleri kullandı;

''Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. O kadar mutlu ve gururluyum ki, duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor... İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimimiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah şampiyonluk yolunda atılan bu büyük adımı seri galibiyetlerle taçlandırarak, mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder.''

Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim soyunma odasında fırçayı bastı: Beni pişman ettin
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Bakın ilk ifadesi ne oldu?
Adalar'daki faytonlar kaldırılıyor İBB'de son dakika kararı
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam kararı
Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor’un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi
2020 yeni trafik cezaları hız sınırını aşmak kaç para oldu yeni liste
Fenerbahçe santrforda hedefi "12"den vurdu
İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu sözler
Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Nazlıcan Arkan kimdir Ceylan'ın yeğeni İşte Benim Stilim kızı çıktı
Yorumlar