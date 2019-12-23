Max Kruse'nin jesti Sadık Çiftpınar'ı ağlattı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta attığı golün ardından Sadık Çifpınar'ın formasını tribünlere gösteren Max Kruse, savunma oyuncusunu gözyaşlarına boğdu.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan atan Max Kruse, sakatlığından dolayı Sadık Çiftpınar'ın 18 numaralı formasını tribüne gösterdi ve takım arkadaşını unutmadığı gösterdi.





''Mutluluktan ağlattınız''

Max Kruse'nin jestinden sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan Sadık Çiftpınar, şu ifadeleri kullandı;

''Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. O kadar mutlu ve gururluyum ki, duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor... İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimimiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah şampiyonluk yolunda atılan bu büyük adımı seri galibiyetlerle taçlandırarak, mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder.''