HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin tutuklandı

Bursa'da vatandaşlar kuruyan gölü fırsata çevirdi! Geçim kaynakları oldu

İstanbullu taksiciler yerli otomobili istiyor: 17 bin araca şimdiden talibiz

Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler! Çok ağır sonuçları olur