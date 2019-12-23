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HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin tutuklandı

DİYARBAKIR'da gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Belediye meclis üyesi Y.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sur Belediye Başkanı Buluttekin’in yerine ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi kayyum olarak atanmıştı.

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