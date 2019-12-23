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Olay yeri Elazığ! Camide adamın boğazını kesip bırakmışlar

ELAZIĞ'da cami inşaatında dört çocuk babası adam, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yakınları tarafından teşhis edilen talihsiz adam cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Doğukent Mahallesi'nde inşaat işleri devam eden Takva Camisi'nin duvar boyasını yapmaya gelen işçiler yerde kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Boğazı kesilmiş halde buldular

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, 4 çocuk babası Ahmet Aydınlı (40) olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Aydınlı'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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