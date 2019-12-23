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Uygur Türklerine bir destek de Sonny Bill Williams'tan

Dünyanın en iyi rugby oyuncularından Sonny Bill Williams da Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den sonra, dünyanın en iyi rugby (ragbi) oyuncularından Sonny Bill Williams da Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesini eleştirdi.

''Doğu Türkistan bayrağı olan elden de kan akıyor''
Din değiştirip Müslüman olan Williams'ın Twitter'da paylaştığı mesajda üzerine Çin bayrağı resmedilen bir elin, Doğu Türkistan'ı temsil eden bayrağı olan bir diğer eli burktuğu görülüyor, üzerinde Doğu Türkistan bayrağı olan elden de kan akıyor.


"Ekonomik çıkarları insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar"
Mesajda da "Ekonomik çıkarları insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" diyor. Çin, Şincan'da bir milyona yakın Müslüman'ı "toplama kampında tutmakla" suçlanıyor.

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