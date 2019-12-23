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Steven Nzonzi'ye Fransa'dan talip var

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye Fransa'dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede.

Fransız futbol programı Telefoot'un haberine göre, Ligue 1'de beklentilerin altında kalan ve ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan Lyon Ocak ayında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

Ara transfer dönemi için Everton'dan Lucas Digne, Juventus'tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı gündemine alan Fransız ekibi, bu oyuncuların yanı sıra Galatasaray'dan Steven Nzonzi'yi de kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta görev yaptı.

Steven Nzonzi geçmişte Roma'nın dışında Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens formaları giydi.

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