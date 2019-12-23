Kur’an Kursları’nın kapatılacağı yorumları! Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Diyanet dışında başka kurumların Kur’an kursa açamayacağına yönelik kararın yeni olmadığı bundan Kur’an kursları kapatılacak gibi mana çıkarmanın maksatlı olduğu' açıklaması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi" yayımlamıştı. Yönergeye göre vakıf ve dernekler de dahil olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından Kur'an kursu açılamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, söz konusu yönergeyle ilgili “Vakıf ve derneklerin açtığı Kur’an Kursları kapatılacak mı?” yorumlarına yanıt verdi.

"Yönetmelikte de aynen yer alıyor"

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Dinç, "Vakıf ve dernekler de dahil olmak üzere Başkanlık dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi tarafından Kur'an kursu açılamaz" maddesinin 2012 senesinde yayınlanan yönetmelikte de aynen yer aldığını ifade etti.

"Mana çıkarmak çok maksatlı"

Yeni yönergede bu maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Dinç, sözlerini şöyle tamamladı: Bundan 'Diyanet İşleri Başkanlığı vakıflar ve dernekler tarafından açılan Kur'an kurslarını kapatacak, Kur'an eğitimini engelleyecek.' gibi bir mana çıkarmak çok maksatlıdır, işi çarpıtmadır.