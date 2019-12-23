Süleyman Soylu’dan Faruk Gergerlioğlu’na tepki: FETÖ'nün sızdırma vekili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Ankara Emniyeti’nde gözaltındaki kişilere işkence yapıldığı iddiasına sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dikmen Yerleşkesi'ndeki İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 'işkence' iddialarına yanıt veren Süleyman Soylu, "Gergerlioğlu’nun FETÖ’nün TBMM’ye sızdırdığı bir milletvekili olduğunu" söyledi.

Süleyman Soylu şunları söyledi:



-Türkiye insan haklarından yana olan duruşunda kararlıdır. İşkenceye sıfır tolerans milletimize taahhüdümüzdür. Son zamanlarda FETÖ'nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili marifetiyle sürekli gündeme getirilmeye çalışılan bu iddialar, tutarsızdır, temelsizdir, yalandır ve iftiradır. FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar. Yüzlerce insan FETÖ’den gözaltındayken sadece bir gruba yönelik konuşmasınlar diye hemen TBMM’deki sözde milletvekili, PKK’nın desteklediği siyasi partiden Meclis'e giren vekil kamuoyu oluşturmaya çalışan anlayışı ortaya koydu.

-Adalet Bakanlığındaki FETÖ soruşturması nedeniyle içeride bulunan FETÖ’cülere yönelik yapılan değerlendirmelerde, soruşturmalarda ileri gidilmesin diye aynı vekil FETÖ’nün talimatıyla birlikte devreye girdi. Tüm bunlar terörle mücadelede kararlılığımızı etkilemeyecek. Aynı zamanda işkenceye sıfır tolerans anlayışından da bizi vazgeçirmeyecektir. Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz.

Avrupa ne olur bizi kurtarın diyecek

Terörü sadece Türkiye için bitirmek isteyerek güvenliği sağlamanın mümkün olmadığını belirten Süleyman Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

-Çok yakın bir zaman dilimi içinde içerinizdeki arkadaşlardan Avrupa'dan başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. 'Gelin bizi bu PKK teröründen, FETÖ anlayışından, bizim milletimizi huzursuz hale getirmek isteyen bunlardan kurtarın.' diyecekler. O zaman neler kaybetmiş olacaklar, biz o zaman o yangının neresine yetişeceğiz, bunu bilmiyorum. Türkiye'den ve emniyet teşkilatından yardım istemek zorunda kalacaklar, imdat isteyecekler, alarm çalacaklar ve 'Ne olursunuz bizi kurtarın.' diyecekler."

Batının göçmenlere gaddarlığı

Batı'nın, göç konusunda gaddarlığı tavsiye ettiğini anlatan Soylu, "Sırtınızı dönün diyorlar. Aslında bu tavsiye nedir biliyor musunuz? Göçmenlere değil, 'Orta Doğu'ya sırtınızı dönün' diyorlar. Sırtımızı dönelim ki orada kafalarındaki projeyi hayata geçirebilsinler. DEAŞ, Suriye'nin yarısını ele geçirmişti, DEAŞ gitti ama yerine PKK/YPG geldi çünkü orada bir proje var ve hala o projenin peşindeler. Eğer Türkiye, Suriyeli muhacirlere sırtını dönseydi, gaddar davransaydı, orada kurulmak istenen terör devletini şimdiye kadar kolayca kurmuş olurlardı. Türkiye'nin kapsayıcı politikası, ülkemizin ve milletimizin merhamet politikası, aynı zamanda bölgede terör yapılanmalarına da darbe vurmuştur." ifadelerini kullandı.