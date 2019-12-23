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Rüşvet iddialarına ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert açıklama

Ankara'daki rüşvet iddialarına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu hassasiyeti keşke bundan önceki başkan için de gösterselerdi." diyerek tepki gösterdi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı gündemine ilişkin açıklama yapan Öztrak, Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki rüşvet tartışmasına değindi.

İçişleri'nin müfettiş görevlendirmesi

İçişleri Bakanlığı'nın iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirmesiyle ilgili Öztrak, şunları söyledi: Mevcut iktidarın bundan önceki Başbakan yardımcısı, Meclis Başkanı o dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. Hiçbir soruşturma başlatılmamıştı. Bu hassasiyeti keşke bundan önceki başkan için de gösterselerdi.

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