HDP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin bir toplantısına katıldığı iddia edilmişti. Oluç iddiayla ilgili bir açıklama yaptı.

Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde basında yer alan, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin bir toplantısına katıldığı şeklindeki haberi yalanladı.

Bir dönemin sabık Başbakanı

Oluç, "Birincisi, belirtilen tarihte devam etmekte olan 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri esnasında partim adına TBMM'de Grup Başkanvekilliği görevimi yürütmekteydim. İkincisi, ne partimin ne de benim, bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur." şeklinde konuştu.