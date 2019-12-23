HABER /  POLİTİKA

HDP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin bir toplantısına katıldığı iddia edilmişti. Oluç iddiayla ilgili bir açıklama yaptı.

Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde basında yer alan, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin bir toplantısına katıldığı şeklindeki haberi yalanladı.

Bir dönemin sabık Başbakanı

Oluç, "Birincisi, belirtilen tarihte devam etmekte olan 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri esnasında partim adına TBMM'de Grup Başkanvekilliği görevimi yürütmekteydim. İkincisi, ne partimin ne de benim, bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu’dan Faruk Gergerlioğlu’na tepki: FETÖ'nün sızdırma vekili
Ali Babacan'ın partisine katılacak MHP'li sürpriz isim
TOGG Twitter hesabından paylaştı! Yerli otomobilden ilk ayrıntı
Bursa'da vatandaşlar kuruyan gölü fırsata çevirdi! Geçim kaynakları oldu
İstanbullu taksiciler yerli otomobili istiyor: 17 bin araca şimdiden talibiz
Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler! Çok ağır sonuçları olur
ÖNCEKİ HABERLER
Irak sınırında cephanelik ele geçirildi
Rüşvet iddialarına ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert açıklama
Twitter Android uygulaması için güvenlik açığı olduğunu duyurdu
Rusya'dan ABD'ye rest: Cevapsız kalmayacak
Kur’an Kursları’nın kapatılacağı yorumları! Diyanet'ten açıklama
2020'de evde bakım parası ne kadar olacak zam gelecek mi?
Yorumlar