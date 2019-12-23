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Irak sınırında cephanelik ele geçirildi

HAKKARİ’nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalarda 200 adet av tüfeği, 26 bin 500 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve cep telefonu bulundu.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde bir evde, çok sayıda kaçak malzeme bulunduğu bilgisi üzerine Hakkari İl Jandarma Komutanlığı birimlerince, ev ve eklentileri ile şüpheli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı.

Cephanelik ele geçirildi 

Yapılan aramada, İran ve Irak'a götürülmek üzere araçların çeşitli yerlerine zulalanmış; 200 adet değişik markalarda av tüfeği, 26 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 149 adet kurusıkı tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca üst kapağı, 190 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 43 adet kuru sıkı tabanca kabzası, 10 adet av tüfeği dipçiği, 53 adet av tüfeği namlusu, 80 adet av tüfeği yedek parçası ve 107 adet cep telefonu ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı 

Olayla ilgili 3 şahıs Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, kaçak malzemelerin bulunduğu 2 araca ise el konuldu.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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