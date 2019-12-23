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Borsa İstanbul'dan son dakika gelişmesi! 2019 yılı rekoru kırdı

Borsa İstanbul, 112 bin puanı aşarak 2019 yılının rekorunu kırdı. Endeks en yüksek seviye olarak 112 bin 154 puanı gördü.

Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 112 bin 113 seviyesinden işlem görüyor.

Sakin bir seyir izleyebilecek

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Destek ve direnç puanı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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