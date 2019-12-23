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2.5 yıldır kayıp çocuk pedofili pornocusunun dolabında bulundu

ALMANYA'nın batısındaki Recklinghausen kentinde 2,5 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir çocuk, tesadüf eseri çocuk pornosu fotoğrafları yaydığından şüphelenilen bir kişinin evinde gardıropta bulundu.

13 yaşındayken kaybolan Marvin K. adlı çocuğun, kaybolduğu gün giydiği giysileriyle bulunduğu açıklandı.

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.

Anne beni hapsettiler

Polis, Marvin K.'nin henüz evde zorla tutulduğuna dair bir bulgu olmadığını duyurdu. Ancak çocuğun annesi, "Bana sıkıca sarıldı ve titremeye başladı. 'Anne beni eve götür. Beni 2,5 yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum' dedi. İkimiz de ağladık. Elimi bırakmadı" diye konuştu.

Adının Manuela olduğu belirtilen 53 yaşındaki anne, "Oğlumdan umudumu kesmiştim" dedi.

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