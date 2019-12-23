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Türkiye'den Cemal Kaşıkçı tepkisi! Karar beklentileri karşılamaktan uzak

Türkiye'den Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süren davada 5 kişiye idam cezası verilmesi kararına tepki geldi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında vahşice katledilmesine ilişkin, Suudi Arabistan'da yürütülen davada mahkemeden karar sabah saatlerinde çıktı.

5 idam, 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis 

Suudi Arabistan Başsavcılığı 5 kişiye idam cezası verildiğini açıkladı. 3 kişi de toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'den tepki

Türkiye'den alınan karara tepki geldi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" denildi. 

Karar beklentileri karşılamaktan uzaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin olarak Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" diye yanıt verdi.

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