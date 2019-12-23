Astaldi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor! Çinli Konsorsiyum talip oldu

İtalyan inşaat şirketi Astaldi S.P.A, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinİ IC İçtaş'a devri için Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. Çinli konsorsiyumun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Otoyol şirketlerinin yüzde 51'ini alacağı konuşuluyor.

İtalyan Astaldi'nin, Sultan Selim Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım hissesinin IC İçtaş'a devri için Rekabet Kurulu'na başvurmasıyla yakın zamanlarda Çinli Jiangsu Expressway Co. tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi'nin yüzde 51'ine talip oldukları belirtildi.

Yüzde 51'ini satın almayı planlıyor

Açıklamaya göre Jiangsu Expressway ve aralarında Zhejiang Expressway ile China Merchants Expressway'in de yer aldığı ortakları yurtdışı satın alma için birimler kuracak. Hong Kong'da kurulması öngörülen bu birimler Türkiye'de bir inşaat şirketinin yüzde 51'ini satın almayı planlıyor.

688.5 milyon dolarlık sermaye aktaracak

İlk bakışta bu iki gelişme birbirinden bağımsız görünse de Jiangsu Expressway'in Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimle detaylar netleşti. Buna göre Çinli firmalar China Merchants Expressway, CMU, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway'in kurduğu konsorsiyum Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaat ve işletmesinden sorumlu olan IC İçtaş'ın yüzde 51'ini satın almayı hedefliyor. Bu amaçla firmalar kurdukları konsorsiyuma 31 Aralık tarihine kadar 688.5 milyon dolarlık sermaye aktaracak.

Başvuru yaptı hisselerini devrediyor

Rekabet Kurulu'na, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devri için başvuruda bulunuldu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurula, Astaldi S.P.A'nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için başvuruldu.