Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, takımdan gönderilmesini istediği 4 oyuncunun ismini yönetime iletti. Listede, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Onyekuru'nun da adı yer alıyor.

AS Monaco, ocak ayında kiralık olarak göndereceği oyuncuları teknik direktör Leonardo Jardim'den de onay alarak kesinleştirdi. L'Equipe'te yer alan habere göre; 29 oyuncuyla çalışan ve kadrosunu 23 oyuncuya kadar indirmek isteyen Leonardo Jardim, 4 oyuncuyu belirledi.

Jardım, istanbul biletini onayladı

Gönderilecekler listesinde ilk sırada Henry Onyekuru yer alıyor. Yönetim tarafından transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu, Jardim'in gözüne giremedi. Jardim, oyuncunun gönderilmesi yönünde rapor verdi. Galatasaray'dan gelen teklife olumlu cevap veren ve resmi anlaşma için Jardim'den alacağı raporu bekleyen Monaco, oyuncunun 4 Ocak'ta 1.5 yıllığına İstanbul'a gidişine de onay verecek.

Onyekuru dışında 3 isim daha listede

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Onyekuru dışında ofansif orta saha oyuncusu Gabriel Boschilia, sağ bek Benjamin Henrichs ve stoper Naldo'nun da gönderilmesini istedi. Monaco yönetimi de bu 4 oyuncunun menajerini çağırarak, kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.

Henrichs için leipzig ile anlaşma tamam

Boschilia için 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri kabul edilecek. Benjamin Henrichs için RB Leipzig ile öngörüşmeler yapıldı. Leipzig'in teklifi sonrası Monaco, transfer için ödediği 20 milyon euroya yakın bir ücret talep etti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Naldo içinse bir bonservis istenmediği bilgisi verildi.