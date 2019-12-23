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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortularını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan masajında, “Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

Ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımız

Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum” dedi.

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