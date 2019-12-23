Yücel Yılmaz: Yılmaz Büyükerşen'i model alıyoruz

AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın kendisine model olarak CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i aldığı ortaya çıktı.

'Bizim dönenimizde makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın' sözleri tepki çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen'i model aldığını söyledi.

Yılmaz'ın Yılmaz Büyükerşen'in Belediye Başkanı olduğu Eskişehir için "Başarılı bir yönetim tarzıyla ortaya konmuş başarılı bir şehircilik alt yapısı oluşturuldu. Biz model onu alıyoruz. Ben de anadolu üniversitesi mezunuyum" dediği ortaya çıktı.