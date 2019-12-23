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Denizlispor Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig’de 16'ncı hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, Denizlispor adına tek gol Estupinan’ın ayağından geldi. Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Alanyaspor ise 2 hafta aradan sonra galip geldi. Alanyaspor 26 puana ulaştı ve haftayı 6. sırada kapattı. 21 puanda kalan Denizlispor ise 11. sırada yer aldı.

35'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Salih’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Welinton topu ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada Fernandes’in pasında topla buluşan Welinton’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Baiano sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içindeki Djalma Campos’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

78'inci dakikada Musa Çağıran’ın ortasında arka direkte Cisse topu filelerle yolladı: 0-4.

83'üncü dakikada Aissati’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan’ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-4.

88'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Onur topu filelere yolladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. İtiraz üzerine VAR’a giden ve pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek gol kararını verdi: 1-5.

Maçta başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Denizlispor: 1 - 5 :Alanyaspor

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey (Dk. 46 Aissati), Murawski, Sacko (Dk. 73 Mehmet Akyüz), Estupinan, Barrow, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 83 Onur Bulut), Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes (Dk. 68 Cisse)

Goller: Dk. 36 ve 42 Welinton, Dk. 43 Campos, Dk. 78 Cisse, Dk. 86 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Nsakala, Dk. 90+1 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Lopes (Yukatel Denizlispor)

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