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Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye karşısında her zaman tedirgin olduğunu belirterek, "Ege'de Türkiye ile sıcak temastan korkuyordum" dedi.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Türkiye karşısında her zaman tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, Ege'de Türkiye ile savaşmaktan çok korktuğunu ifade etti.

"Jeopolitik açıdan seviye atlamayı başardık"
Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isterken, şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız olmakla suçladı.

Kendisinin Yunanistan'ı jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını öne süren Çipras "Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye karşısında her zaman tedirgindim"
Türkiye karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, "Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız" ifadelerini kullandı.

"Ege'de türkiye ile savaşmaktan korkuyordum"
Aleksis Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" yanıtını vererek, "Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı" dedi.

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