Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.