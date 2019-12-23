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Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

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