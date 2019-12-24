HABER /  POLİTİKA

TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 4 kanun maddesi ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Buna göre kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis'te kabul edilerek yürürülüğe giren kanunlar ve getirdiği yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni kanun maddeleri şöyle:

-İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

-Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.

-Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

-Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlendi.

-Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi. 

-Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun ve Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ticaret Bakanlığından trüf mantarı ihalesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İddia ortalığı karıştırdı! Esad ordusu Türk gözlem noktasını kuşattı
İsrail rahatsız oldu: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Motorin ve benzine zam
Kayyum atamaları Karamollaoğlu'nu rahatsız etti
Hakkari'de emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon 10 tutuklama
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor
Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı
Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti
Ömer Çelik: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir
Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum
Alkollü araç kullanma cezası 2020 yılında kaç para olacak zamnaldı
Yorumlar