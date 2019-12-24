TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 4 kanun maddesi ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Buna göre kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis'te kabul edilerek yürürülüğe giren kanunlar ve getirdiği yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni kanun maddeleri şöyle:

-İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

-Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.

-Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

-Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlendi.

-Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi.

-Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun ve Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.