İddia ortalığı karıştırdı! Esad ordusu Türk gözlem noktasını kuşattı

Esad rejimine bağlı askerlerin, Türkiye'nin Surman'daki gözlem noktasına doğru ilerlediği iddiası gündemi karıştırdı.

Yerel kaynakların iddialarına göre Rusya destekli rejim ordusu gözlem noktasını ablukaya alacak şekilde ilerliyor. İdlib'deki bu kritik iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Morek’tekine benzer bir durumla karşı karşıyayız"

Gazeteci ve araştırmacı Can Acun da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Rejim, Rusya’nın desteğiyle Surman’daki gözlem noktamızı ablukaya alacak şekilde ilerlemeye devam ediyor. Morek’tekine benzer bir durumla karşı karşıyayız.