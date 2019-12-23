Kayyum atamaları Karamollaoğlu'nu rahatsız etti

Saadet Partisi Bilecik İl Başkanlığının '7'nci Olağan Kongresi'ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı lideri Temel Karamollaoğlu, HDP'li belediyelere yapılan kayyum atamalarına karşı çıktı.

Terör örgütü PKK ile ilişkisi saptanmış olan HDP'li belediyelere yapılan kayyum atamalarını hedefine alan Saadet Partisi Genel Başkanı lideri Temel Karamollaoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Karamollaoğlu, "Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. Ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşması esnasında, kayyum kararı alınan belediye başkanlarının terör suçundan dolayı yargılandıklarına değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.