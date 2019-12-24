İsrail rahatsız oldu: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız

İsrail, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı olduğunu açıkladı.

İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmeyeceğini söyledi.

Ankara'nın Trablus ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte hareket ediyor. Yunanistan da Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın Girit Adası'nı yok saydığını belirtiyor.

"Yasa dış sayılması ve kınanması gerek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Yunanistan'ı ziyaret edecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesi, İsrail'den Avrupa'ya gaz ihraç etmek için denizaltı boru hattı inşa planı olacak. Diğer yandan Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na anlaşmanın 'yasa dışı' sayılması ve kınanması gerektiğini söylediğini bildirmişti.

"Türkiye'ye savaş gemisi gönderecek değiliz"

Lefkoşa'nın açıklamasının teyidi sorulan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, şöyle konuştu: İsrail'in resmi duruşu bu. Ancak bu, Türkiye ile karşı karşıya gelmek için savaş gemileri göndereceğimiz anlamı taşımıyor.