HABER /  POLİTİKA

İsrail rahatsız oldu: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız

İsrail, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı olduğunu açıkladı.

İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmeyeceğini söyledi.

Ankara'nın Trablus ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte hareket ediyor. Yunanistan da Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın Girit Adası'nı yok saydığını belirtiyor. 

"Yasa dış sayılması ve kınanması gerek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Yunanistan'ı ziyaret edecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesi, İsrail'den Avrupa'ya gaz ihraç etmek için denizaltı boru hattı inşa planı olacak. Diğer yandan Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na anlaşmanın 'yasa dışı' sayılması ve kınanması gerektiğini söylediğini bildirmişti.

"Türkiye'ye savaş gemisi gönderecek değiliz"

Lefkoşa'nın açıklamasının teyidi sorulan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, şöyle konuştu: İsrail'in resmi duruşu bu. Ancak bu, Türkiye ile karşı karşıya gelmek için savaş gemileri göndereceğimiz anlamı taşımıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ticaret Bakanlığından trüf mantarı ihalesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Motorin ve benzine zam
Kayyum atamaları Karamollaoğlu'nu rahatsız etti
Hakkari'de emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon 10 tutuklama
Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı
Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor
Ömer Çelik: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir
Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum
Bursa’da şifa hastaların ayağına gidiyor
Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır
2020 yeni trafik cezaları hız sınırını aşmak kaç para oldu yeni liste
Yorumlar 9 yorum