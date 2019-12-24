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PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye taraftarlarının merdiven boşluklarını boş bırakmadığı dan dolayı 16 bin lira para cezası verdi.

Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Kasımpaşa A.Ş. ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi.

Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK'nın, 17 Aralık 2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin TL para cezası verildi.

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