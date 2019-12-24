Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımlara karşı! Siyasi mücadeleye girdi

Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı olduğu ve bu yönde adım attırmak için Beyaz Saray'a baskı yapan siyasilerle mücadeleye girdiği belirtildi.

Daily Beast'e göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Senato'ya gönderilen 6 sayfalık bilgi notunda, geçen haftalarda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarıya ilişkin çekinceler ifade edildi.

Belgede, daha fazla ihracat kısıtı getirilerek Türkiye'nin S-400 alımından ötürü cezalandırılmasına karşı çıkıldı.

"Rusya'ya yakınlaşabilir"

İlave önlemlerin karşılıklı silah ticaretini durdurabileceği belirtilen belgede, bunun Türkiye'yi NATO'nun aleyhine olacak şekilde Rusya'ya daha çok yakınlaştıracağı savunuldu.

NATO'nun kolektif savunmasını etkileyen birincil başlıklardan biri olan silah tedariğinin kesilmesi, Türkiye'yi Rusya ile ittifak yapmaya itebilir.

"Rusya durumu suistimal eder"

Ayrıca belgede bu durumunun, Türkiye'nin NATO bünyesinde 'parya' muamelesi görmesine neden olacağı kaydedilerek, "Bu, Rusya'nın parlatmak ve suistimal etmek istediği anlatıyı besler." denildi.