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Erol Bulut: Üst sıralardan kopmak istemiyorduk

İhlas Haber Ajansı

Deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 5-1’lik farklı skorla geçen Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşma ile ilgili olarak, “Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı” dedi.

Erol Bulut, üst sıralara tırmanmak için maçı kesinlikle kazanmaları gerektiklerini ve öyle de yaptıklarını ifade ederek, “Güzel bir maç ve performansla güzel bir 3 puan aldık. Bizi bu 3 puan çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularımla da aynı şekilde konuştum, ‘bu gün galibiyetten başka bir şey düşenmememiz lazım’ diye. Ama bunu isteyip ve arzularsak diye söyledim. Bunu da futbolcularım sahada zaten en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça iyi konsantre oldular, son dakikaya kadar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. 5 gol atarak buradan 3 puan ile ayrıldık” diye konuştu.

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