Karaman'dan acı haber! Uzman Çavuş kaza sonucu hayatını kaybetti

KARAMAN’da Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen Uzman Çavuş Mithat Ersin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Feyzi Ş. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı. Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Mithat Ersin'in birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.,