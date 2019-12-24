HABER /  YEREL

Karaman'dan acı haber! Uzman Çavuş kaza sonucu hayatını kaybetti

KARAMAN’da Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen Uzman Çavuş Mithat Ersin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Feyzi Ş. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı. Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Mithat Ersin'in birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.,

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! "Ulusal Akıllı Şehirler" Genelgesi yayımlandı
Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımlara karşı! Siyasi mücadeleye girdi
İddia ortalığı karıştırdı! Esad ordusu Türk gözlem noktasını kuşattı
İsrail rahatsız oldu: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Motorin ve benzine zam
ÖNCEKİ HABERLER
Jürgen Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi
Kenan Karaman'dan iyi haber geldi
Evelik otunun faydaları neler vücutta biriken toksinleri atıyor!
Evelik otunun faydaları neler vücutta biriken toksinleri atıyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bandrol ücretleri yeniden belirlendi
2020'de evde bakım parası ne kadar olacak zam gelecek mi?
Yorumlar