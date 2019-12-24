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FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya acımadı

Anadolu Ajansı

FIFA, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hong Kong-Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verildiğini açıkladı.

FIFA, 14 Kasım'da Hong Kong'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

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