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Rüşvet iddiaları sonrası Meral Akşener tarafını seçti

eski CHP'li vekil Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki rüşvet iddiaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Yavaş'a destek verdi.

CHP'de patlak veren 25 milyon liralık rüşvet skandalı büyüyor. Eski CHP'li vekil Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'rüşvet' iddialarında tarafını seçti. Mansur Yavaş yalnız değildir etiketiyle yaptığı paylaşımda Akşener, şu ifadeleri kullandı.

Mansur Yavaş yalnız değildir

"Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir. Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi"

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