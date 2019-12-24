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Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında FETÖ'ye yardım suçlamasıyla dava açacak. Yavaş ayrıca 150 eski büyükşehir belediye meclis üyesi hakkında da ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile arasında rüşvet iddiası ile Türkiye'nin gündemine oturan Mansur Yavaş eski Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek hakkında görevi kötüye kullanmak, terörizmin finansmanı kanununa muhalefet, FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açacak.

Davanın bugün ya da yarın açılacağı gelen bilgiler arasında.

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını takip ederken tartışma boyut değiştiriyor. Haber Global Ankara Temsilcisi Faruk Demirel'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında görevi kötüye kullanmak, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet, terör örgütüne bilerek yardım etmek suçlamasıyla FETÖ'ye yardım etmek suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunacak. Yavaş, 150 eski büyükşehir belediye meclis üyesi hakkında da ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak.

"FETÖ'ye bilerek ve isteyerek rant sağlandı'' 

Bu suç duyurularında FETÖ'ye bilerek, isteyerek, rant sağlandığı iddiaları olacak. Melih Gökçek ile ilgili iddia da aynı şekilde olacak. Hatta buna dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Mart 2017'de kameralar karşısında ifade ettiği "Ankara'yı parsel parsel sattılar, terör örgütünün kucağına oturdular" şeklinde Melih Gökçek'e yönelik ifadeleri de dava dilekçesinde yer alacak.

Başvuru bugün ya da yarın 

Bu başvurular ne zaman yapılacak tarihlendirme yapılmadı ancak bugün başvurunun yapılabileceği, en geç de yarın başvurunun gerçekleşeceği belirtiliyor. Denklemin biraz daha değiştiğini söyleyen Faruk Demirel, Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasında tartışmayı takip ederken bu denkleme Melih Gökçek'in de dahil olacağını bildirdi.

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