Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku!

Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, A Milli Takımın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.

Yusuf Yazıcı, takımı Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta sakatlandı. 87. dakikada oyundan alınan milli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Monaco'ya 5-1 yenildikleri Ligue 1 maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf'un test sonuçları belli oldu.

EURO 2020'de yok

Yusuf'un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, A Milli Takımın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.

13 maçta 1 gol 4 asist

22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer oldu. Fransız ekibinde toplam 13 maça ilk 11'de çıkan Yusuf Yazıcı, 1 gol- 4 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı, milli takımın EURO 2020 vizesi aldığı eleme maçlarında 2'si ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydi ve 1 gol - 1 asistle oynadı.