Son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı! Dolar rekora doymuyor

Dolar kuru 24 Aralık gününe önceki günkü seviyesine benzer bir şekilde 5.9477'den güne başladı.

Yurtdışı piyasaların Noel sebebiyle öğleden sonra tatile gireceği güne dolar/TL 5.9477'den başladı.

Önceki gün 5,95 seviyesinden işlem görerek, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar kuru en son 30 Mayıs'ta 6,02'yi görmüştü.

Dolarda son durum

5.94'ün üzerine tırmanmıştı

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası'nın önceki haftaki faiz indiriminin etkisi ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.81'den 5.94'ün üzerine tırmanmıştı.

Dolarda yüksek seyir

ABD-Türkiye'ye yönelik endişeler sürse de bu riskin hem fiyatlanmış olması hem de yurtdışı piyasaların tatile giriyor olması sebebiyle dolar, geçen haftaya kıyasla yüksek ama dalgalanmadan bir seyir izliyor.

Altında son durum