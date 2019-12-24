2020 asgari ücret zam oranı belli oldu mu dördüncü toplantı ne zaman

TÜİK'in açıkladığı asgari geçim tutarı

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplatıda Asgari Ücret zam oranı ve AGİ oranları netlik kazanacak.