Sinan Aygün ile Mansur Yavaş'ın FETÖ kavgasında kim haklı?

Necdet Saraç'ın televizyon programında, "CHP'den FETÖ'cü çıkmaz" sözünü bize fırsat kalmadan CHP'liler yalanladı. CHP'li Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili vahim bir iddia ortaya atınca, "FETÖ'cü" suçlamaları adeta havada uçuştu.

Sinan Aygün'ün ağzından, Mansur Yavaş'ın bir FETÖ'cü tarafından CHP'ye Ankara adayı olarak önerildiğini duyuyoruz. Bu suçlamaya maruz kalan Mansur Yavaş aynı silahla Sinan Aygün'e cevap veriyor:

"FETÖ'cü ortakları var."

Bir rüşvet çarkı sebep oldu tüm bunlara.

Doğru mu, yalan mı bilmiyoruz.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki gün hiç ses çıkmadı. Mansur Yavaş'a yönelik 25 milyonluk rüşvet iddiası ile ilgili bilgi sahibi olmasına rağmen ilkin konuşmamayı tercih etti. En nihayet ağzının bandı açıldığında, FETÖ'yü es geçti, "rant" demekle yetindi ve Mansur Yavaş'a sahip çıktı:

"Yasaların öngördüğü şekilde hareket etmiştir."

FETÖ bu işin neresinde?

Yavaş ve Aygün'ün FETÖ ile ilgisi, ilişkisi var mı?

Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda tek kelam etmiyor.

Açıklığa kavuşturulması gereken bir çok soru var. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, her konuda bülbül gibi şakıyan diller, bu konuda lal olmuş.

Yerseniz tabii!

Sinan Aygün bugün hem medyanın karşısına çıkacak, hem de Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölgesi'nde konuşacak. Mansur Yavaş çağrılı olmasına rağmen, Ahmet Hakan'ın programına katılmamayı tercih etti.

Tesadüfe bakın, soru soracak gazetecilerden biri de "CHP'den FETÖ'cü çıkmaz" diyen Necdet Saraç olacak. Mansur Yavaş'ın "FETÖ'cü" olmakla suçladığı CHP'li Sinan Aygün'e ne soracağını doğrusunu çok merak ediyorum.

Mansur Yavaş'ın Ahmet Hakan'dan kaçması da ayrı bir merak konusu. Uğur Dündar'ın karşısında bildiğiniz şov yaptı. Aynı şeyi Ahmet Hakan'ın karşısında da yapabilirdi.

Televizyon ekranlarında bu mesele tartışılıyor, tartışılacak. CHP'yi canhıraş savunan arkadaşlar daha biz ağzımızı açmadan, işi kalabalığa getirip soruyorlar:

"Türkiye'nin bunca gündemi varken, neden CHP'yi konuşuyorsunuz?"

Aynı nakaratı tekrarlayacaklara söyleyeceklerimi şimdiden peşinen söyleyeyim; biz konuşmuyoruz cancağızım biz konuşmuyoruz, CHP'liler kendi kendini ateşe atıyor, bize de konuşmak düşüyor.

Muharrem İnce meselesinde olduğu gibi!

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ÜZEN AMBARGO

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Türkiye'ye ambargo kararına, hem vallahi hem billahi üzüldü.

Nedenini de açıkladı:

"Bu iş Tayyip Erdoğan'a yarar."

Niye peki?

"Erdoğan, bu ambargonun ekonomiyi vurduğunu söyleyecek."

Bu söze karşılık başka bir şey yazmaya gerek var mı?

Varsa sözü de yazıyı da size bıraktım.

Yorumu siz yapın!

KAZ LOBİSİ VE DİGORLU İSMAİL

Cüneyt Özdemir'in "Kaz Lobisi" adını taktığı buluşmalarımızdan ilkini gerçekleştirdik. Erdal Torunoğulları'nın ev sahibi olduğu "Kaz gecesi"nde Candaş Tolga Işık'ın da yazdığı gibi bir çok gazeteci arkadaşımız vardı.

İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Nedim Şener ve benim ismim üzerinde adeta tepişenler oldu.

Niye?

Ekranda tartışıyoruz ya...

O tartışmayı dışarıya taşımıyoruz ya...

İlkesizlik yapıyormuşuz falan...

İstiyorlar ki birbirimizi boğazlayalım. Yahu kardeşler, biz medeni insanlar gibi tartışıyoruz ama iyi de arkadaşlığımız var. Fikirlerimiz örtüşmese de birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Etmeyin eylemeyin, maç sahada oynanıyor, her şey orada kalıyor.

Bizimki de o mesele...

Bu arada, kâh Rizeli kâh İspirli olduğunu bildiğimiz İsmail Saymaz'ın aslında Digorlu (!) olduğunu öğrenmişiz, onu da "Kaz Lobisi"nin etkili bir elemanı yapmışız... kavga eder miyiz artık :)