İşte Ersun Yanal'ın bozulduğu olaylar! Bakın o laflar kime söylenmiş

Beşiktaş galibiyetinin ardından kafa karıştıran açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Ali Koç'un kendisini eleştirmesini ve yalnız bırakmasını dert etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş galibiyetinin ardından söylediği sözler son 1 haftada yaşananların dışa vurumu. Yanal, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yönetim tarafından yalnız bırakılmasına ve yapılan eleştirilere tepkisiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşte duygusal patlamanın nedenleri:

Yönetime çok içerledi

Sabah'ta yer alan habere göre; bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.



Çalımbay'ı tebrik etmesi içine dert oldu

Sivas deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odalarına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesi ancak Yanal'a hiçbir şey söylememesi tecrübeli hocayı üzen bir başka davranış oldu.



Sakatlık eleştirisi üzdü

Ali Koç'un Sivas deplasmanında "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz" diyerek teknik heyeti üstü kapalı da olsa eleştirmesi teknik heyeti üzdü.



Yemekten haberi olmadı

Ali Koç'un iki takım kaptanı Emre ve Ozan ile yemek yemesi, bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı.



Yalnız bırakıldı

Ersun Yanal, oğlu üzerinden sosyal medyayı organize ettiği iddialarıyla suçlanırken bu konuda yalnız bırakılması da tecrübeli hocanın duygusal patlamasında bir diğer faktör oldu.