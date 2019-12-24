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Galatasaray RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralamaya yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralamaya yakın olduğu belirtildi. Fransız muhabir Manu Lonjon, Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki, 1.5 yıllığına kiralayacağını aktardı.

Ligde kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine dikildi. Çalışmalarını hummalı br şeklide sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Daha önce Galatasaray'ın birçok transferini duyuran Fransız muhabir Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralama konusunda sona geldiğini öne sürdü. Kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı belirtildi.

21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, ülkesinde Danubo altyapısından yetişti. 2017'de buradan Arjantin devi River Plate'e transfer olan Saracchi, sadece 1 sezonda gösterdiği performansla Leipzig'n dikkatini çekti. Alman ekibi, 2018 yazında oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bu sezon ise 7 kez Leipzig forması giydi.

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