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ATA AÖF sınav yerleri OBS girişi TC ile ATA AÖF sınav yeri sorgulama

Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav yerleri açıklandı. ATA AÖF sınav giriş belgesi OBS (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden erişime açıldı. Sınav yerleri bilgisini edinmeye çalışan açıköğretimliler, OBS girişi yaparak sınav giriş belgesini alacaklar.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına günler kala, öğrencilerin gözü sınav yerleri bilgisine çevrilmişti. ATA AÖF güz dönemi final sınav yerleri sınav tarihine günler kala belli oldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi sınav gününde gerekli olan belgelerden biri, bu nedenle AÖF'e kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekiyor. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde belirlenen sınav merkezinde gerçekleşecek Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. 

ATA AÖF SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF sınav giriş tarihi ve başvuru şartları

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

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