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Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor'dan ayrılan Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'a transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'da kadro dışı kaldıktan sonra Bandırmaspor'a transfer olan ve yıldızını yeniden parlatan 28 yaşındaki Batuhan Karadeniz, takımdan ayrılırken yeni adresi de belli oldu. Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaşma sağladı. 

12 maçta 10 gol atmıştı
Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor’da yakaladığı performansla isminden sıklıkla bahsettiren 29 yaşındaki forvet 12 maçta 10 gol atmıştı.



11. kez takım değiştirdi
Beşiktaş altyapısında yetişen ve Türk futbol tarihine damga vurması beklenen fakat hayal kırıklığı yaratan Batuhan Karadeniz, sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, FC Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarında oynadı. Batuhan Karadeniz, kariyerinde 11.kez takım değiştirmiş oldu.

3. sırada bulunuyor
Gürses Kılıç yönetimindeki Tuzlaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alıyor. 34 puanı bulunan İstanbul ekibi, Ankara Demirspor ve Bandırmaspor'un ardından 3. sırada bulunuyor.

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